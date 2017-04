VIDEO: Nov dokumentarec o pokojnem Heathu Ledgerju

Film Jaz sem Heath Ledger (I Am Heath Ledger) bo svojo premiero doživel na ameriškem filmskem festivalu Tribeca. Perpektivni avstralski igralec Heath Ledger je življenje izgubil pri 28 letih, ko je umrl zaradi zastoja srca pri naključnem predoziranju z zdravili na recept. Poznan je bil po filmih Gora Brokeback, Vitezova zgodba, Temni vitez, 10 stvari, ki jih na tebi sovražim in drugih.



V dokumentarcu, ki ga je režiral Derik Murray, so intervjuji s prijatelji, družinskimi člani in filmskimi kolegi, med njimi so tudi Ang Lee, Naomi Watts in Emile Hirsch. Premiera bo 23. aprila, v začetku maja bo imel omejeno predvajanje po kinodvoranah, nato pa ga bodo 17. maja zavrteli na Spike TV.



Oglejte si napovednik!