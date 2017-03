VIDEO: Od najstnikov do superjunakov

Film Power Rangers v kinodvorane prihaja 23. marca. (Foto: Blitz)

Pet običajnih najstnikov se mora preleviti v izjemne osebke, ko izvedo, da njihovemu mestecu Angel Grove – pa tudi svetu – Nezemljani grozijo z uničenjem. Film je režiral Dean Israelite, v njem pa igrajo Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G, Ludi Lin, Bill Hader, Bryan Cranston in Elizabeth Banks.



Leta 1984 je producenta Haima Sabana na poslovnem obisku Japonske povsem prevzela tam priljubljena akcijska TV serija z naslovom Super Sentai. "Gledal sem pet mulcev v trikojih, ki se bojujejo proti gumijastim pošastim, in čisto sem se zaljubil v serijo," se spominja. Izsledil je lastnike licence in si zagotovil pravice za vse teritorije zunaj Azije. Že ob premieri leta 1993 je njegova serija postala najbolj gledan mladinski program v ZDA ter kulturni fenomen po celotni zemeljski obli. "To je bila ena prvih serij s super-junaki različnih narodnosti, pa tudi eden prvih s superjunakinjo," je povedal Saban.





Režiser Israelite je odraščal ob seriji Mighty Morphin Power Rangers v Južni Afriki. "Tako kot povsod drugje je tudi tam postal pravi fenomen. Najbolj se spominjam, kako sposoben sem se počutil po vsaki epizodi. Ko sem izvedel, da bo film sveža inačica serije, sem bil navdušen. Vedel sem, da če ohranim ta občutek iz izvirnika, bo to sijajna filmska pustolovščina," je povedal. Za upodobitev nepozabnih likov so zato morali najti prave igralce; izbrali so raznolik nabor mladih nadobudnih zvezdnikov, ki si s svojimi liki – in predhodniki, ki so like upodabljali na TV – delijo mnoge značilnosti, če gre verjeti Israelitu. "Zasedba dejansko obuja duha izvirnih Rangerjev in tega, kdo so," je razmišljal. Film se res osredotoča na prijetne trenutke skupine srednješolcev, ki so superjunaki, in njihovih prijateljev, vse pa so želeli uravnovesiti z dejanskimi tegobami sodobnega najstništva.



