VIDEO: Povprečnost je lahko zabavna, prelepa, ganljiva

Film Peterico so naredili mladi za mlade, povedo ustvarjalci. "Modern film je, poln energije, o resničnih ljudeh, resničnih prijateljih. Takšni filmi nas najbolj nasmejijo," pravijo. Komedija govori o petih prijateljih iz otroštva, ki že dolgo sanjarijo, da bi živeli v isti hiši in to se jim tudi uresniči. A se seveda zaplete ...