VIDEO: Pri Cordenu še nikoli toliko piskov zaradi kletvic

Samuel L. Jackson je po Guinnessovi knjigi rekordov najbolj dobičkonosen igralec vseh časov, saj so njegovi filmi v kinoblagajne prinesli več kot sedem milijard evrov. Drži pa tudi, da je 68-letni Jackson posnel krepko preko sto filmov.



Z Jamesom Cordenom sta v njegovi oddaji The Late Late Show With James Corden, v enajst minut stlačila cel kup filmov, od Tarantinovega Šunda, Jackie Brown, Djanga brez okovov, Podlih osem, ob katerih je zatrdil, da je bi z veseljem še igral v Tarantinovih filmih, pa do kultnih Kač na letalu, Shafta, xXx, Pogajalca, Naredi pravo stvar, Nezlomljivih, Umri pokončno, Vojne zvezd, Globoke modrine in tako naprej. Da so morali zvok zaradi kletvic nenehno prekrivati s piski, niti ne gre posebej omenjati.



Oba sta izvrstno parodirala in zabavala občinstvo, sicer pa se je Corden to pred tem podobno pozabaval že s parodijami na filme Toma Cruisa, Arnolda Schwarzeneggerja, Toma Hanksa in Matta Damona.



Oglejte si ju v posnetku!