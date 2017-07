VIDEO: Pripravljeni na spopad s človeštvom

Vojna za Planet opic se začne dve leti po dogodkih v predhodnem filmu; Cezarjeve opice so v hudem položaju: umaknile so se v gozdove, kjer se nenehno spopadajo z človeško vojsko, ki ji poveljuje neizprosni polkovnik McCullough (Woody Harrelson). Opice utrpijo strašanske izgube in Cezarja prizadene sleherna srt. Reeves je želel še bolj intenzivno zgodbo in pri tem izpostaviti Cezarjevo potovanje, hkrati pa z preseči okvire in širino vseh dosedanjih filmov iz franšize. "Film je precej mogočnejši kot kateri koli iz te generacije franšize – hkrati pa ohranja njeno bistvo, torej čustveno pripoved o Cezarju in njegovih opicah," pravi režiser. "Kako na tako velikopotezni podlagi vseeno poudariš intimno bistvo? Leanov Most na reki Kwai je bil na primer prikladen navdih za to, saj gre predvsem za spopad volje dveh posameznikov, in na nek način je zgodba o Cezarju in polkovniku natanko to… Gre za osebno tveganje in na nitki visijo življenja opic. In v takšnem slogu sva sanjarila in preigravala zamisli, pa se je scenarij sestavil kar sam od sebe. Razveseljujoč proces je bil."

Tudi Andy Serkis, ki je Cezarja na platnu obudil že leta 2011 v Vzponu Planeta opic, prvem iz novega zagona franšize, se je veselil napredovanja lika: "Zdaj – ker sem igral Cezarja od novorojenčka pa do tega trenutka – smo pravzaprav v podobnem položaju kot Linklaterjev film o odraščanju Fantovska leta (Boyhood); zame so to Opičja leta (Apehood)!"

Cezar, ki se je povzpel do položaja nespornega vodje opic, se tu znajde v novi vlogi – v vlogi vojaškega poveljnika. "Še dalje se razvija," nadaljuje Serkis, "in težave, s katerimi se mora soočiti, so velikanske. Opičja skupnost, ustanovljena na začetku, ki je je zacvetela v Zori, je zdaj zdesetkana. Cezar izgublja vojake in se znajde v nepričakovanem položaju, saj izgublja tudi lastne vrednote. Ta film se ukvarja predvsem z njegovimi notranjimi boji, da ohrani svoj moralni kompas, saj gre za zanj osebne in boleče dogodke, ki ga poženejo na pot pogube."