VIDEO: Risanka Vampirček - velika doza smeha

Za začetek novega leta ni nič boljšega kot zabaven in pustolovščine poln animirani film, katerega se bodo v prvi vrsti razveselili otroci, s svojim sporočilom o prijaznosti, pomoči prijateljem in tistim, ki jo potrebujejo, ter z veliko dozo humorja pa bo Vampirček navdušil tudi odrasle.



Vampirček je izjemno zabavna zgodba o Rudiju, 13-letnemu vampirčku, katerega klan je ogrožen, saj jim je za petami zloglasni lovec na vampirje. Življenje se Rudiju zelo spremeni, ko spozna Tonija, dečka istih let, ki je navdušen nad starimi krstami, pokopališči in vampirji. Toni svojemu novemu vampirskemu prijatelju, skozi akcijsko in humorja polno pustolovščino, pomaga rešiti klan in družino, ob tem pa seveda postaneta nerazdružljiva prijatelja.

Risanka temelji na izredno popularnih otroških knjigah z naslovom The Little Vampire, avtorice Angele Sommer-Bodenburg, ki je od leta 1979 dalje izdala in ilustrirala že 21 knjig s prigodami vampirčka. Po svetu je bilo prodanih že več kot 20 milijonov kopij, tokrat pa se je nemški režiserski duo Richard Claus in Karsten Kiilerich lotil uspešne, prisrčne in humorne animacije, ki zajema prigode vampirčka iz različnih izdaj omenjenih knjig. Rezultat je izredno očarljiv, topel, zabaven in poučen animiran film namenjen celotni družini.