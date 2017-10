VIDEO: Slovenska akrobata presenetila žirijo hrvaškega Supertalenta in se uvrstila v polfinale

Mlada slovenska akrobata Flipping Art, ki sta se lani predstavila tudi na Slovenija ima talent, a se nista prebila do polfinalne oddaje, nista obupala in sta se letos prijavila na hrvaško različico šova.

S svojo kreativno točko sta sprva zavedla žirante, ki so najprej mislili, da bosta igrala na kitaro. Hrvaška pevka Maja Šuput ju je že skoraj hotela odsloviti z besedami "Slovenca, te kitare bi lahko uglasila tudi doma", a sta jo hitro presenetila s svojo zahtevno akrobatsko točko. Na koncu sta si prislužila stoječe ovacije s strani občinstva ter se s štirikrat "DA" uvrstila v polfinalno oddajo.

"Občutki, ko stojiš pred stoječo publiko z ovacijami, so vredni vsakega odrekanja. Pogosto sva namreč morala dati treningom prednost pred družino in prijatelji. Priprave na avdicijsko točko so bile nekoliko otežene zaradi manjše poškodbe, zato se nisva spuščala v zahtevnejše elemente. Zagotovo še nisva pokazala vsega, kar znava. Za polfinalni nastop pripravljava še bolj dinamičen, daljši in predvsem bolj epski nastop. Še bolj sva motivirana tudi zaradi komentarja žirantke Martine Tomčić, ki je prepričana, da bova prišla do finala," je povedal del akrobatskega dvojca Tim Nuč.

Kdo sta Flipping art?

Flipping Art sestavljata mlada slovenska akrobata Tim Nuč in Luka Avguštin, oba študenta Fakultete za šport v Ljubljani in gimnastična trenerja. 22-letni Tim prihaja iz Planine pri Sevnici, in zase pravi, da vedno znova preizkuša meje lastnega telesa in duha. 21-letni Luka iz Smokuča pri Žirovnici ima kljub svoji mladosti za sabo že ogromno akrobatskih izkušenj. Ko je pri 14 letih zasledil prvi posnetek "freerunninga" na YouTubu, je akrobatika postala del njegovega vsakdana. V prihodnosti želita ustanoviti svojo akrobatsko šolo ter širiti poznavanje t.i. "freerunninga" v Sloveniji in nad njim navdušiti mlajše generacije.

Flipping Art sestavljata mlada slovenska akrobata Tim Nuč in Luka Avguštin. (Foto: Jaka Zorman)

V njun talent prepričani tudi Dunkin Devils

Njuno vztrajnost, talent in energijo so prepoznali tudi svetovno znani akrobati Dunking Devils, ki so ju vzeli pod svoje okrilje, saj jim želijo omogočiti vstop na svetovni trg. Pomagali jima bodo tudi s pripravo na polfinalno oddajo Supertalenta, saj imajo za sabo številne izkušnje z nastopi na domačih in tujih televizijskih oddajah (npr. Britain’s Got Talent, Das Supertalent, Slovenija ima talent, The One Show).

"Izredno sem vesel, da imamo med nami toliko mladih talentiranih akrobatov. Dunking Devils želimo združevati slovensko akrobatsko sceno, zato smo se odločili, da fantoma ponudimo mentorstvo, saj se v njiju skriva izjemen potencial. Naša filozofija je najbolj predanim posameznikom omogočiti, da dosežejo svoje sanje in svoje sposobnosti pokažejo občinstvom širom sveta. Zagotovo bomo z njima izvedli tudi kakšen skupen projekt, povabili pa smo jih tudi, da se z nami preselita v naš nov dom, trampolin park Woop!, ki ga odpiramo decembra," je povedal Domen Rozman, idejni vodja Dunking Devils.