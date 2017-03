VIDEO: Spoznajte sodnike šova Zvezde plešejo

"Sodelovanje v šovu mi pomeni veliko.To je ena čudovita oddaja, kot smo vajeni že iz drugih držav. Da sem lahko del tega je zame privilegij," pove vrhunski plesalec Andrej Škufca, ki skozi oddaje pri plesalcih pričakuje napredek, pri ocenjevanju pa bo izhajal predvsem iz svojega znanja in dolgoletne kariere. "Verjetno pa se bom oziral bolj na tehnični vidik," še doda.

Modna oblikovalka Nika Urbas Ambrožič pa pravi, da bo pri parih ocenjevala sposobnost izražanja plesa skozi zgodbo. "Pomembno je, kako bo par pripovedoval in komuniciral med seboj s telesom, čustvi," pove Nika, ki se veseli sodelovanja v šovu prav zaradi nove priložnosti - lotila se bo namreč preučevanja aspekta estetike gibanja. "Deset točk bi podelila paru, ki bi poskrbel za vrhunsko estetsko poslastico," navdušeno pove in zaključi, da gledalce čaka ogromno glamurja in fantastične preobrazbe plesalcev.

Sodniki šova Zvezde plešejo. (Foto: POP TV)

Katarina Venturini vrhunska plesalka in večkratna svetovna prvakinja je nadvse navdušena, da smo ta čudovit plesni šov dobili tudi v Sloveniji. "Pričakujem dobro plesanje in dobro zabavo," pove simpatična plesalka, ki je prepričana, da nas spomladi čaka kakovostno plesanje in odličen šov. "Ples je magija, je kombinacja glasbe in gibanja, svoje naredi tud kemija med plesalcema ... Gledalci bodo uživali!"

Lado Bizovičar pa za konec še doda, da ima več kot očitno srečo v življenju. "Kaj je lepšega kot to, da imaš vsak teden sedež v prvi vrsti na gladiatorskih igrah kjer Zvezde plešejo," hudomušno pripomni.

Pred nami je torej fantastična plesna pomlad, v kateri bomo priča odličnim plesnim nastopom, ki bodo, kot pravi Andrej Škufca, gledalce prikovali pred televizijske zaslone.

Ne zamudite prve oddaje šova Zvezde plešejo, 12. marca ob 20. uri na POP TV.