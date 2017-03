VIDEO: Ste pripravljeni na novega Konga?

Izvirna pustolovščina v režiji Jordana Vogt-Robertsa na novo domišlja izvor ene najmogočnejših legend: v njej se znanstveniki, vojaki in pustolovci družno podajo na raziskovanje mitičnega otoka sredi Pacifika, ki ga ni na nobenem zemljevidu in ki je enako čudovit, kot je nevaren. Odrezani od sveta in vsega, kar jim je domače, skupina kmalu zaide na območje mogočnega Konga, pri tem pa sproži dokončen spopad med človekom in naravo. Njihova odprava, ki naj bi bila namenjena raziskovanju, postane boj za obstanek, saj se morajo rešiti iz tega prvinskega raja, v katerem za človeka ni prostora.



V filmu igrajo Tom Hiddleston, oskarjevi nominiranec Samuel L. Jackson, John Goodman, oskarjeva nagrajenka Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary in oskarjevi nominiranec John C. Reilly.



Da bi občinstvo čim globlje posrkalo v skrivnostni Otok lobanj, so režiser, igralci in snemalna ekipa snemali na treh celinah v razdobju šestih mesecev in na kamero ujeli prvinske pokrajine havajskega otoka Oahu (kjer so s snemanjem začeli), na avstralski Zlati obali in na koncu še v Vietnamu na več lokacijah, med katerimi jih kar nekaj doslej še nismo videli na velikih platnih.