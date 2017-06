VIDEO: Ste za nezakonito igralnico - v kleti?

Scott in Kate Johansen (Will Ferrell in Amy Poehler) poženeta vse prihranke, ki sta jih bila namenila za fakultetno izobrazbo svoje hčerke Alex (Ryan Simpkins), in zdaj si na vse pretege prizadevata denar dobiti nazaj, da bi Alex vseeno lahko šla na kolidž, kot si je vedno želela. S pomočjo soseda Franka (Jason Mantzoukas) se odločita v kleti lastnega doma odpreti nezakonit kazino...



Igrajo še Nick Kroll, Allison Tolman, Michaela Watkins, Jessie Ennis, Rob Huebel, Cedric Yarbrough in oskarjevi nominiranec Jeremy Renner.



Andrew Jay Cohen svoj celovečerni prvenec, ki v kinematografe prihaja poleti, režira na podlagi scenarija, ki ga je sam spisal z Brendanom O'Brienom (skupaj sta prispevala že scenarija za uspešnici Neighbors in Neighbors 2: Sorority Rising).