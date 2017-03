VIDEO: Strast na Miranovi kmetiji, Marinini čari so naredili svoje

Osvajalske tehnike so obrodile sadove

Miranovi mami je podarila rman in domače pecivo. (Foto: POP TV)

Marina se je že v prvih trenutkih na Miranovi kmetiji počutila kot doma. V nerodnih trenutkih spoznavanja z njegovo mamo, se je odlično znašla in ji podarila rman ter domače pecivo. Prepričana je namreč, da vodi pot do moškega srca tudi preko mame. "Z mamo so takoj znale vzpostaviti stik, skoraj boljše, kot bi ga jaz," je bil nad iznajdljivostjo navdušen Miran.

Medtem, ko sta se Tatjana in Irena ukvarjali s spoznavanjem kuhinje in pripravljanjem zajtrka, je Marina poprijela za delo. Ponosno je pokazala svoje znanje košnje trave, Miran pa jo je začudeno opazoval. "Jaz sem mislil, da si ti samo za na televizijo," je bil navdušen nad njeno angažiranostjo. "Še domače ženske nisem videl kositi. Ta punca je z mesta, manekenka in s koso v roki."

Marina se je uspešno lotila košnje trave in s tem navdušila Mirana. (Foto: POP TV)

A ni ostalo le pri tem. Marina je poskrbela tudi za nasad paradižnikov. "Takoj sem videl, da je Marina zrela in potem sem videl, da je zrel tudi paradižnik. Spontano je prišlo, da sva ga morala poskusit skupaj," je razložil.

Že prvi dan se je zgodil poljub med paradižniki. (Foto: POP TV)

