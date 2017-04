VIDEO: Umazani ples dobil novo preobleko

Znameniti plesni film Umazani ples je osvojil občinstvo po vsem svetu in prejel tako oskarja kot zlati globus za najboljšo izvirno pesem I've Had The Time of My Life. Nominiran je bil tudi v kategorijah za najboljši film v kategoriji komedije ali muzikala, najboljšo glavno igralko – Jennifer Grey in najboljšega igralca – Patrick Swayze. Film, ki so ga posneli za nekaj več kot pet milijonov evrov, je na koncu zaslužil skoraj 200 milijonov evrov.



Idejo za originalni film sta dobili producentki Linda Gottlieb in Eleanor Bregstein, še pred samim snemanjem pa se je že zapletlo, kajti direktor studia MGM, ki je že podpisal pogodbo za snemanje filma, je dobil odpoved. Preden sta producentki znova našli nov studio, ju je zavrnilo kar 43 različnih studiev. Nato je sledilo rezanje proračuna ter bitka s studiom, kajti v glavni vlogi so namesto simpatične Jennifer želeli bujno blondinko.

Končni prizor iz filma s pesmijo I've had The Time of my Life, ki sta jo zapela Bill Medley in Jennifer Warnes, v njem pa zaplešeta Johnny Castle, ki za vrhunec dvigne mlado Baby Houseman, so pred leti izglasovali tudi za najbolj ikoničen plesni filmski prizor vseh časov.



Po tridesetih letih tako prihaja nova različica filma, slavna Baby bo Abigail Breslin (Naša mala mis, Dobrodošli v deželi zombijev), učitelj plesa pa mladi Colt Prattes, ki je prišlek v Hollywoodu. V filmu bosta zaigrali tudi igralki Katey Sagal in Nicole Scherzinger ter nekdanji ljubimec Jennifer Lopez, Casper Smart.