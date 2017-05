VIDEO: V kinematografe prihaja Čudežna ženska

Moč, milina in modrost so vrline, ki se istovetijo z največjo superjunakinjo vseh časov: Čudežno žensko (Wonder Woman). V svetu izredno priljubljena in spoštovan DC-eva super-bojevnica je globalni simbol moči in enakosti že več kot 75 let. Ta teden pa bo prvič v zgodovini v svojem samostojnem filmu osvojila še velika platna širom sveta.



V filmu igrajo Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner in Saïd Taghmaoui.



Čudežna ženska je polboginja (potomka boga in smrtnice) – hči Zevsa, kralja bogov, in kraljice Amazonk Hipolite. Je princesa in bojevnica, znana je kot Diana in živi na otoku Temiskira. Legenda pravi, da je Zevs Amazonke poslal na otok, da bi jih zaščitil pred bogom vojne Aresom. Tako daleč od moških so živele tisoče let. Amazonke z otoka Temiskira so izurjene bojevnice z izjemnimi močmi. Skupaj se urijo v bojevanju in živijo v izolirani skupnosti. Ko Čudežna ženska zapusti otok, se izdaja za Diano Prince. Odlikuje jo vrsta nadnaravnih sposobnosti ter izjemne borilne in vojaške veščine. Ima cel arzenal prav posebnega orožja, med katerim je tudi laso resnice.

Čudežna ženska je mednarodni simbol resnice, enakopravnosti in integritete.