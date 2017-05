VIDEO: Vas v vesolju lahko kdo sliši kričati?

Režiser Ridley Scott se v novem filmu še bolj približuje razkritju skrivnostnega izvora matere vseh osmih potnikov, smrtonosnega "xenomorpha" iz prvega filma. (Foto: Blitz)

Film Osmi potnik: Zaveza se odvija deset let po dogajanju v filmu Prometej, ki ga je leta 2012 prav tako režiral Ridley Scott. Novi film se tako vrača h koreninam režiserjeve revolucionarne sage, pri tem pa prinaša povsem novo in edinstveno srhljivo zgodbo, ob kateri si boste grizli nohte. S tem šestim filmom v nadvse uspešni franšizi se vizionarski režiser še bolj približuje razkritju skrivnostnega izvora matere vseh osmih potnikov, smrtonosnega "xenomorpha" iz prvega filma.



Na krovu vesoljske ladje Zaveza je vse mirno. Posadka in preostalih dva tisoč duš na plovilu, ki opravlja pionirsko nalogo, globoko spi; le android Walter (Michael Fassbender) se sam potika po hodnikih. Ladja je na poti na oddaljeni planet Origae-6 na drugem koncu galaksije, na katerem bodo, tako vsaj upajo, ustanovili novo kolonijo človeške rase. Spokojnosti pa je v trenutku konec, ko samovžig bližnje zvezde potrga jadra za zbiranje energije na Zavezi, kar zahteva nemalo žrtev in povsem iztiri namen odprave. Kmalu preživela posadka precej bliže, kot je planet Origae-6, odkrije na videz še neodkrit planet: neokrnjen raj z gorovjem, ovitim v oblačke, in šumečimi gozdovi, ki zna biti enako primeren za novi dom. A to, kar so našli, je v resnici temačen in smrtonosen svet, poln nepričakovanih zank in preobratov. Raziskovalci neznanega se morajo soočiti s strahotno grožnjo, ki presega njihovo domišljijo, in se povsem izčrpani podati v beg za svoja življenja.





Film Osmi potnik: Zaveza v naše kinematografe prihaja 18. maja. (Foto: Blitz)

V filmu igrajo Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz in Jussie Smollet.



Oglejte si napovednik!