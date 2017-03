VIDEO: Mesečina je film z najprestižnejšim oskarjem

Film Mesečinaje prejel tri oskarje, in sicer za ... (Foto: Continental film)

Film o brezčasni človeški povezanosti in samoodkrivanju. Film pripoveduje o življenju mladega temnopoltega fanta od zgodnega otroštva do odraslih let in notranjih bojev, da bi našel svoje mesto pod soncem med težavnim odraščanjem v nevarnem predelu Miamija. Kot vzporedni portret sodobnega življenja Afroameričanov ter izrazito osebno in poetično razmišljanje o identiteti, družini, prijateljstvu in ljubezni je film Mesečina izjemno fascinanten filmski dosežek, ki nas navdihuje z globokim sočutjem in univerzalno resnico.



Poleg nagrade za najboljši film je Mesečina osvojila tudi oskarja za najboljšo stransko moško vlogo (Mahershala Ali) in za najboljši prirejeni scenarij, ki sta ga po neobjavljeni igri Tarella Alvina McCraneyja In Moonlight Black Boys Look Blue napisala sam McCraney in režiser filma Barry Jenkins. Poleg treh oskarjev pa je film osvojil tudi niz drugih nagrad, med katerimi izstopajo nagrada Ameriškega filmskega inštituta in zlati globus za najboljšo dramo leta.





Ob nepozabni igri, zlasti enkratnih Alija in Naomie Harris, je film Mesečina poseben tudi zato, ker različni igralci igrajo iste like v različnih življenjskih obdobjih. Alex R. Hibbert, Ashton Sanders in Trevante Rhodes igrajo Chirona, Jaden Piner, Jharrel Jerome in André Holland pa igrajo Kevina – dečka/najstnika/moška, ki se vse življenje spopadata z družinskimi težavami, pa tudi sama s sabo. Zanimivo je, da režiser Jenkins niti enemu od igralcev, ki so igrali isti lik, ni dovolil, da se med sabo družijo med snemanjem filma, da bi vsak na svoj način čim naravneje upodobil svoj lik v določenem življenjskem obdobju.