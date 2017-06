VIDEO: Vesolje med nama

Kmalu po prihodu na Mars, kjer namerava človeška rasa ustanoviti kolonijo, astronavtka med rojevanjem prvega človeškega bitja na planetu umre, ne da bi kdo vedel, kdo je otrokov oče. Tako se začne neverjetno življenje Gardnerja Elliota, radovednega in silno bistrega fantiča, ki odrašča v skrajno nekonvencionalnih okoliščinah in do svojega šestnajstega leta spozna zgolj 14 oseb. Medtem ko skuša dognati več o svojem očetu s planeta, ki ga sploh ne pozna, prek spleta naveže prijateljstvo z dekletom v Koloradu po imenu Tulsa. Njegovo prijateljstvo preraste v ljubezen in Gardner uredi vse potrebno, da prepotuje sončni sistem in se z njo sreča. Komaj čaka tudi, da izkusi vsa čudesa planeta, o katerih je na Marsu lahko zgolj bral. A izkaže se, da težnost Zemlje ogroža njegovo življenje; znanstveniki ugotovijo, da njegovi organi ne prenesejo zemeljskega ozračja. Tako se mora Gardner spustiti v tekmo s časom in naravo, da najde svojo ljubezen in osvoji njeno srce.

Ko sta naposled skupaj, se najstnika podata na iskanje skrivnostnega milijarderja, ki je organiziral prvo odpravo na Mars, pri tem pa upata, da izvesta kakšno podrobnost o Gardnerjevi materi in o skrivnostnih okoliščinah njegovega rojstva – pa o tem, kje v vesolju mu je sploh mesto.

Igrajo Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino, Britt Robertson, BD Wong, Scott Takeda in Janet Montgomery.