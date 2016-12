VIDEO: Vesoljska potnika Jennifer in Chris

Med 120-letnim potovanjem pride do računalniške napake, kar povzroči, da se novinarka Aurora (Jennifer Lawrence) in mehanik Jim (Chris Pratt) zbudita iz hibernacije 90 let prezgodaj. Preostanek življenja sta prisiljena preživeti v osami, toda kmalu ugotovita, da plovilo pestijo številne druge težave. Med izogibanjem številnim smrtnim nevarnostim, ki prežijo iz vesolja, se z njima poigrajo tudi ljubezenska čustva, kar jima da novih moči za spopad z neskončno razsežnostjo prostora in časa. Vse do trenutka, ko se plovilo pokvari in odkrijeta srhljivo resnico ...





Jennifer Lawrence in Chris Pratt v filmu Potniki. (Foto: Continental film)

Dve izmed današnjih največjih hollywoodskih zvezd sta združila moči v akcijskem znanstveno-fantastičnem spektaklu Potniki, ki ga imajo za enega najzanimivejših filmov leta, ki ga poleg dveh izmed najbolj iskanih igralcev zadnjih časov in privlačne skrivnostne zgodbe odlikuje tudi ugledno režijsko ime Morten Tyldum, ki je bil nominiran za oskarja za mojstrovino Igra imitacije iz leta 2014.



Scenarij za film je ustvaril Jon Spaihts, avtor filmov Najmračnejša noč in Prometej ter prihajajočih filmov Doktor Strange in Mumija. Ena največjih zanimivosti o filmu je, da je bil še leta 2007 scenarij zanj na t. i. črni listi hollywoodskih dobrih scenarijev, ki še čakajo na producenta. Preden sta glavni vlogi v filmu Potniki osvojila Jennifer in Chris, pa se je v času predprodukcije zanje zanimalo veliko hollywoodskih zvezd, kot so Keanu Reeves, Reese Witherspoon, Rachel McAdams in Emily Blunt.