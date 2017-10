VIDEO: Janija Muhiča iz studia odvlekli miličniki

Janija je presenetil obisk miličnikov. (Foto: 24ur.com)

Voditelj televizijske informativne oddaje 24UR Jani Muhič je pred 20 leti igral pomembno vlogo v prvem filmu Milice. Zdaj se znova vrača, tokrat v vlogi samega sebe. Zato sta ga v studiu obiskala "miličnika" Franci Kek in Sašo Đukić, glavni zvezdi drugega dela filma, in ga odpeljala s sabo. Kam? Poglejte v zgornjem videu.

Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja je skupina novomeških filmskih zanesenjakov posnela celovečerno komedijo Milice, ki je takoj postala lokalna uspešnica. Zdaj je čas za nadaljevanje in tokrat miličniki osvajajo celo Slovenijo. Že takrat so fantje delali nizkoproračunsko, vladala je 'domača delavnica' ter jeklena volja in domišljija ekipe. Tudi tokrat – 20 let kasneje je enako – lastno delo in domišljija.

Nadaljevanje so snemali vse od Novega Mesta, Ljubljane, Kopra, zašli so tudi do Benetk. V glavnih vlogah nastopajo Franci Kek, Sašo Đukić in Matjaž Javšnik. V filmu pa se pojavi tudi kar nekaj znanih slovenskih obrazov, Irena Yebuah Tiran, operna pevka in članica žirije Znan obraz ima svoj glas, 95-letna igralska legenda Demeter Bitenc, vrača pa se tudi televizijski voditelj Jani Muhič, tokrat v manjši vlogi kot v prvem delu.

V filmu pa boste lahko videli tudi znane obraze kot so športni komentator in zdravnik Andrej Stare, legendarni Ivo Daneu, vsestranski Luka Korenčič, nepredvidljivi Artur Štern,Petja Kogovšek, Jonas Žnidaršič, Sašo Hribar, Tadej Toš, glasbeniki Jan Plestenjak, Urška Majdič, Jože Potrebuješ ter skupina Dan D. Seveda brez glasbe ne gre, tako boste v filmu slišali Vlada Kreslina, Tomislava Jovanovića-Tokca, Jerneja Zorana, skupino Bonfire Of Dreams ter Mame z Rock Otočec fanti.