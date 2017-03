VIDEO: Zvezdniški plesalci postajajo (razigrana) družina

Tekmovalci priljubljene oddaje Zvezde plešejo so se med sabo zelo ujeli, postali so prava družina, v kateri ne manjka zabave in smeha. (Foto: Miro Majcen)

Iz nedelje v nedeljo postaja spektakularno plesno tekmovanje Zvezde plešejo bolj napeto, a tekmovalci si ne pustijo priti do živega. Sicer vneto trenirajo, saj se vsak želi kar najbolje izkazati, a predvsem se zabavajo, saj so se med njimi spletle prave prijateljske vezi.

In kot je med prijatelji običajno, si tudi oni med delom vzamejo čas za norčije. Dejan Vunjak, Denis Porčič Chorchyp in Janez Usenik so delili posnetek norčije, ki so si jo privoščili. Ko bi morali vaditi ples, so vadili boks, a se je hitro pokazalo, kdo je v resnici glavni.

Poglejte zabavni video:

"Tako pa je, ko 'uletijo' naše učiteljice plesa. Komanda, ni kaj," je zapisal Denis, Dejan pa je dodal: "Če vas zanima, kdo v resnici nosi hlače pri plesu."

A to je le delček zabavnega mozaika, ki ga doživljajo tekmovalci. Ko jih ujamemo v naši medijski hiši, se vse naokoli razlega le smeh, njihova medsebojna energija pa kar vibrira.

Vpogled v zaodrsko vzdušje in potek njihove nedelje, ki je seveda v tednu najbolj naporna (in očitno hkrati zabavna), nam je privoščila Janezova soplesalka Maja Geršak. Na svojem Facebooku je delila posnetek "plesne družine" in nam prikazala to sproščeno in iskric polno vzdušje.

Si kar želimo, da bi lahko zapeli in se smejali skupaj z njimi.

"Ne smemo pozabiti, da ples združuje ljudi," je pripisala ob posnetku, ki to več kot dokazuje. Sicer pa je dodala, da jo zaboli vedno, ko oddaja vzame katerega izmed tekmovalcev. "Gremo naprej, da vidimo, kam nas ples popelje tokrat," je še zapisala in mi nestrpno čakamo, da v nedeljo vidimo, kam nas odpelje.