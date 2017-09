Viktorija in Abdul - film poln topline, modrosti in humorja

Film je posnet po romanu Victorija and Abdul: The True Story of the Queen's Closest Confidant (History Press, 2011) angleške avtorice in novinarke indijskega rodu Shrabani Basu. Temelji na dnevnikih resničnega Abdula Karima, ki so jih našli šele leta 2006 in so dokončno potrdili, da je bilo prijateljstvo med njim in kraljico resnično.

Filmska zgodba, pod katero se podpisuje režiser filmov Zaljubljeni Shakespeare, Kraljica in Philomena Stephen Frears, je postavljena v zadnje obdobje vladavine kraljice Viktorije, ki je Veliki Britaniji kraljevala kar 63 let, vse od leta 1837 do svoje smrti.

V filmu spremljamo zadnje desetletje njene vladavine in njeno nepričakovano prijateljstvo s postavnim mladim indijskim uradnikom Abdulom Karimom, ki iz Indije pripotuje, da bi se leta 1887 udeležil praznovanja kraljičinega zlatega jubileja (Queen's Golden Jubilee) in kasneje postane njen najožji zaupnik in učitelj. Čeprav je bila kraljica Viktorija v tistem času tudi cesarica Indije, člani kraljeve družine in njeni najožji sodelavci prijateljstvu odločno nasprotujejo in ga želijo uničiti.

Medtem ko se kraljica sprašuje o mejah svojega dolgoletnega vladanja, z Abdulom, kljub nasprotovanjem bližnjih in tako rekoč celotnega dvora, razvijeta vdano zavezništvo in naklonjenost, ki priljubljeno kraljico pripravita do tega, da začne na svet okoli sebe gledati z drugačnimi očmi. V vlogi karizmatične Viktorije bomo gledali oskarjevko Judi Dench, medtem ko bo kot mladi Abdul nastopil indijski igralec Ali Fazal. Gre za film poln topline, modrosti in humorja, ki preko pristnega prijateljstva med kraljico in njenim služabnikom raziskuje vprašanja rase, moči in religije.