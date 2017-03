Vloga v Usodnem vinu: ponudba, ki je ne zavrneš

Janez Usenik je v seriji Usodno vino odigral manjšo vlogo. (Foto: POP TV)

Janez je trenutno razpet med novinarstvom in plesom. (Foto: POP TV)

Uspešnica Usodno vino je v polnem teku, v njej pa je gostovalo že kar nekaj znanih Slovencev. Manekenka Sabina Remar kot natakarica, pevka Žana kot prostitutka, vlogo pa je zdaj imel tudi novinar oddaje 24UR Janez Usenik. Odigral je poznavalca vin gospoda Tomazina, ki ga je na sejmu vin prepričal Dolinarjev Cabernet. V prizoru smo ga lahko videli z Ano Ruter, ki igra Majo in z igralcem Domnom Valičem, ki igra managerja Erika.

Janez nam je zaupal, da je povabilo na snemanje z veseljem sprejel in da je šlo za manjšo vlogo. ''Da nekomu rečeš NE, moraš za to imeti dober razlog. Jaz nisem imel nobenega razloga, da zavrnem vlogo,'' je za 24ur.com povedal Usenik, ki je kot scenarist sodeloval že pri seriji Čista desetka in tudi avtor besedil muzikalov Cvetje v jeseni in Veronika Deseniška.

Serijo Usodno vino lahko spremljate od torka do petka ob 20.00 na POP TV. Vse pretekle dele si lahko pogledate na VOYO.





Janez je sicer za nekaj časa dal na stran svoje novinarsko delo, saj se trenutno posveča plesnim treningom. Njegove plesne podvige lahko vsak teden spremljamo v šovu Zvezde plešejo, ki je na sporedu vsako nedeljo ob 20. uri na POP TV.

Inja Zalta kot Nina Dolinar in Klemen Janežič kot Martin Rozman v seriji Usodno vino (Foto: POP TV)

Ne zamudite novega 39. dela 4. sezone serije Usodno vino

Erik ima novico za Nino in Simona. Pretvarja se, da je dobil boljšo ponudbo, zato da odpoved. Nina se razjoče in Erik se pogovori z njo. Robi se seznani z Zorcem, ki ga prepričuje, da bi sprejel ponujeno delo. Silvija manipulira z Majo, Brane pa začne dopuščati možnost, da Maja vendarle hrepeni po poročni obleki. Ivan pride k Eriku in mu ponudi bonitete. Ivan je tako vztrajen, da mu Erik prizna resnico – odhaja zaradi Nine. Violeta izve, da se je celotnega načrta z Bučarjem domislil Igor.