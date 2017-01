Vlogo Jacksona bo v novem filmu prevzel njegov imitator Navi

V novem biografskem filmu ameriške TV mreže Lifetime bo Jacksona upodobil njegov imitator Navi. (Foto: Miro Majcen)

Ameriška mreža Lifetime si je za vlogo pokojnega kralja popa Michaela Jacksona izbrala enega njegovih najboljših imitatorjev Navija, sicer pa so pri omenjeni TV mreži pred tem že naredili televizijske biografije izvajalcev kot so TLC, Aaliyah in Toni Braxton. Delovni naslov filma je Michael Jackson: Searching For Neverland (V iskanju Neverlanda), izvršna producentka pa bo Suzanne de Passe, ki je z Jacksonom delal v zgodnji fazi njegove kariere.



Britanska televizija Sky pa je po izjavi Jacksonove hčerke, ki je ob objavi napovednika za komični film v seriji Urbani miti, z naslovom Elizabeth, Michael & Marlon dejala, da "ji gre na bruhanje", ker so za upodobitev pokojnega Jackota izbrali belopoltega igralca Josepha Fiennesa, odločila, da filma ne bo predvajala. Čeprav drži dejstvo, da mu je Fiennes precej podoben in je bil Michael zadnja leta dejansko bolj bel kot pa črn.





Taylorjevo je upodobila Stockard Channing, škotski igralec Brian Cox pa Marlona Branda. A očitno je bilo zgražanje Paris Jackson in nekaj peticij oboževalcev, da se ne strinjajo s tem, da Jacksona upodobil belopolti igralec dovolj, da filma ne bo moč videti. Kdo je v tem primeru bolj nestrpen, pa je najbrž lahko predmet neskončnih debat ...