Vodomec za najboljši film na 28. Liffu drami Columbus

Drama Columbus je prejela nagrado vodomec za najboljši film 28. Liffa v sekciji Perspektive. (Foto: Liffe)

Nagrado vodomec na 28. Liffu je za najboljši film iz sklopa Perspektive po izbiri mednarodne žirijev sestavi Dragan Rubeša, Jessica Kiang in Damjan Kozole, prejel film Columbus, ki ga je režiral Kogonada.

"Film, ki je na žirijo naredil največji vtis, dokazuje, da filmi niso samo refleksija težkih časov, temveč so lahko tudi zatočišče pred njimi. Za izjemne igralske dosežke ter intelektualni, vendar ne apologetski, tiho poglobljeni poklon tolažilni in povezovalni moči umetnosti," je v obrazložitvi zapisala žirija.

Gre za prefinjeno študija oseb, v kateri ima posebno vlogo arhitektura - film je namreč umeščen v okolje ameriškega mesta Columbus, ki velja za meko modernistične arhitekture. Devetnajstletna Casey se je po maturi odrekla svojim sanjam, da bi skrbela za mater, ki se bori z odvisnostjo od metamfetamina in destruktivnih intimnih odnosov. Nekega dne spozna Jina, 37-letnega prevajalca korejskega rodu, ki je prišel v Columbus, da bi poskrbel za svojega očeta, priznanega arhitekta, ki je po kapi obležal v komi. Casey in Jin začneta prijateljevati in njun odnos se z vsakim dnem poglablja. V igrivih, inteligentnih pogovorih skupaj ugotavljata, zakaj ju je življenje privedlo v slepo ulico.

"Pri sušiju je pomemben vsak rez. Prav tako sestavine. Ti izbiri sta ključni. Kaj izbereš in kako to sestavino razrežeš. Menim, da enako velja za umetniška dela, ki jih ustvarjam," je o filmu povedal režiser.

Posebno omembo si je prislužil film Arabija v režiji Affonsa Uchoa in Joaoa Dumansa. "Film s počasnim in subtilnim pristopom zgradi resničen in pošten portret brazilskega priložnostnega delavca – ter s tem portret delavca tega sveta," je zapisala žirija.

Nagrada FIPRESCI, ki jo podeljuje mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev, je v sestavi Salvatore Marfella, Angelo Mitchievici in Ana Šturm nagrado podelila filmu Moški ne jočejo Alena Drljevića. "Kako se soočiti s travmami vojne in razrešiti globoko zakoreninjeno sovraštvo? Je mogoče ponovno vzpostaviti (za)upanje v zlomljeni družbi? To so vprašanja, ki odmevajo v tem pretresljivem, izjemno napisanem in odigranem filmu, prežetem z mučno atmosfero, toksično moškostjo, nelagodjem in nezaupanjem.Za občutljivost pri raziskovanju kompleksne narave ranjenih posameznikov, natančno poznavanje ter razumevanje fizičnih in psihičnih posledic vojne, predvsem pa za odločno humanistično zavezo medsebojnemu razumevanju, sočutju in sprejemanju," je v obrazložitvi zapisala žirija.

Nagrada za najboljši kratki film je šla filmu Nisem od tukaj, posebno omembo za kratki film so namenili filmoma Zverina in Hlepenje po pripovedi, nagrado občinstva zmaj pa je prejel islandsko-danski film Ognjišče s povprečno oceno kar 4,79 od 5.



28. Liffe v številkah:

Na Liffu je bilo na ogled 97 celovečernih in 17 kratkih filmov iz 43 držav: Avstralija, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Čile, Danska, Finska, Francija, Grčija, Gruzija, Hrvaška, Iran, Irska, Islandija, Italija, Izrael, Japonska, Južnoafriška Republika, Jugoslavija, Južna Koreja, Kitajska, Litva, Madžarska, Makedonija, Mehika, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Palestina, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija, ZDA.

Prikazani so bili na 288 projekcijah, od tega 20 v Mariboru, 8 v Celju in 5 v Novem mestu.

Izdanih je bilo 43 tisoč vstopnic.

V vseh 28. letih smo našteli več kot 900 tisoč izdanih vstopnic .

44 projekcij je bilo razprodanih.

Festival je obiskalo 45 gostov, filmskih ustvarjalcev in članov žirij, iz držav: Slovenija, BiH, Srbija, Hrvaška, Makedonija, Italija, Romunija, Francija, Islandija, Afganistan, Brazilija, Iran, Avstrija, Rusija, Češka, Madžarska, Velika Britanija, Nizozemska, Danska, Gruzija.

Po projekcijah filmov je bilo 37 pogovorov s filmskimi ustvarjalci.

Med Liffom so obiskovalci v festivalskem središču Cankarjevega doma pojedli tono jabolk.