"V bistrem in plemenitem zaključku trilogije Planet opic Cezar in njegovo moštvo bijejo bridki boj za obstanek."

Kratka zgodba:

Ob koncu filma Zora Planeta opic smo Cezarja pustili v trenutku, ko se je pripravljal na neizogiben in silovit spopad s človeštvom; prihodnost njegovih opic je obvisela v zraku, a režiserja Matta Reevesa, ki mu je bila zaupana težka odločitev, kam bo vodila naslednja zgodba v priljubljeni franšizi, niso obhajale takšne zle slutnje kot Cezarja. Vojna za Planet opic se začne dve leti po dogodkih v predhodnem filmu; Cezarjeve opice so v hudem položaju: umaknile so se v gozdove, kjer se nenehno spopadajo z človeško vojsko, ki ji poveljuje neizprosni polkovnik McCullough (Woody Harrelson). Opice utrpijo strašanske izgube in Cezarja (Andy Serkis) prizadene sleherna srd. Odloči se, da bo maščeval življenja svoje vrste in se ne glede na posledice postavil po robu ljudem, ki so ga ustvarili.

Reeves je želel še bolj intenzivno zgodbo in pri tem izpostaviti Cezarjevo potovanje, hkrati pa preseči okvire in širino vseh dosedanjih filmov iz franšize.

»Film je precej mogočnejši kot kateri koli iz te generacije franšize – hkrati pa ohranja njeno bistvo, torej čustveno pripoved o Cezarju in njegovih opicah,« pravi režiser.

Tretji del franšize že žanje odlične kritike in pohvale po svetu. Govori se, da je Vojna za planet opic "eden najboljših zaključkov trilogije v zgodovini filma" (Mike Avila, SYFY), in predvsem, da je ustvarjalcem uspelo narediti "epski, emocionalen, nepozaben predvsem pa najboljši film franšize Planet opic" (Rolling Stone).

Film poletja VOJNA ZA PLANET OPIC si boste na velikih platnih lahko ogledali PREDPREMIERNO od 12. julija dalje. Distributer filma je BLITZ Film & Video Distribution.

Naročnik: Blitz.