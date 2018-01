Vsak labirint se nekje konča

V mogočnem zaključku sage Labirint, ki je nasatal po knjižnih uspešnicah, Thomas (Dylan O'Brien) svojo skupino pobeglih Jasnikov popelje na njihovo poslednjo in najbolj nevarno odpravo. Da rešijo svoje prijatelje, morajo vdreti v legendarno Poslednje mesto, labirint pod nadzorom organizacije ZLOBA, ki se utegne izkazati za najbolj smrtonosni labirint doslej. Vsakdo, ki bo ven prišel živ, bo deležen odgovorov na vprašanja, ki si jih Jasniki zastavljajo še od trenutka, ko so sploh prispeli v labirint.





Labirint: Zaton - v kinih od 25. januarja. (Foto: Blitz)

Film ponovno režira Wes Ball, producenti so Ellen Goldsmith - Vein, Wyck Godfrey, Marty Bowen in Lee Stollman. V glavnih vlogah so v tretjem delu sage, Labirint: Zaton, še zadnjič zaigrali: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Barry Pepper, Will Poulter, Patricia Clarkson in drugi.