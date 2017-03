Z možem najraje zapleše strastno rumbo

Leticia Slapnik Yebuah (Foto: POP TV)

Kaj ti pomeni sodelovanje v največjem plesnem televizijskem šovu Zvezde plešejo?

Priložnost, da se naučim dobro plesati.

Kaj pričakuješ od oddaje Zvezde plešejo in kaj sporočaš gledalcem?

Od oddaje pričakujem dobro zabavo, veselim se, da bom spoznala nove ustvarjalne ljudi.

Kaj ti pomeni ples?

Ples mi pomeni sprostitev in užitek.

Kako pomemben del tvojega življenja je plesanje?

Pomeni mi precej več, kot mu v tem trenutku namenjam časa in pozornosti. Ravno zaradi tega se veselim priložnosti, da to popravim.

Kje najraje plešeš?

Nimam posebnih prioritet.

Kdaj si nazadnje plesala? Si ob tem pela?

Da, vedno pojem ob tem, ko plešem.

Kakšni so tvoji spomini na srednješolske plese?

Na srednješolske plese me vežejo lepi spomini.

Na maturantski ples ima Leticia super spomine. (Foto: POP TV)

Kdaj si bila nazadnje na plesni predstavi? Kaj ti je bilo najbolj všeč?

Nazadnje sem bila na plesni predstavi Rojena zunaj svoje vasi, avtorice Maše Kagao Knez. Bila mi je neznansko všeč. Kombinacija odlične glasbe in vrhunske koreografije ter izvedbe. Res fantastična predstava!

Je spomin na maturantski ples zate nekaj lepega, ali travma?

Super spomin imam! Ker nam je igral Avia band in smo res plesali do jutra. Pa mislim, da je še moj oče zapel z njimi proti jutru. (smeh)

Ginger Rogers ali Judy Garland?

Ginger Rogers.

Kateri je zate najboj strasten ples?

Se mi zdi, da je paso doble. Ker je zelo temperamenten ...

Polka ali valček?

Valček. Ker je bolj graciozen.

Najboljša filmska plesna scena je …

Hm ... moram pobrskati po spominu.

Zakaj so latinskoameriški plesi boljši od standardnih?

A da so?

Sansjki plesni flashmob je …

Ko je mladenič zasnubil svoje dekle – preprosto romantično.

Leticia si najbolj želi odplesati rumbo. (Foto: POP TV)

Zakaj se veseliš nastopa v oddaji?

Ker rada plešem.

Kateri ples si najbolj želiš odplesati?

Najbolj si želim odplesati rumbo, ker ravno tega najraje plešem z možem.

Kdo je tvoj sanjski plesni partner?

Ga nimam. Oz. vsak, ki zna dobro plesati 

Greš na zmago ali …

Grem. Ker sem tekmovalen človek.

Se vidiš v plesnem svetu po koncu tekmovanja?

Ne. Ker rada plešem za zabavo.

Plesni čeveljci … se jih veseliš ali bojiš?

Ne bojim se jih – naj bi bili udobni, kajne? ;-) Drugače pa ne nosim čevljev z visoko peto. Pravzaprav imam samo ene salonarje in ene škornje z visoko peto.

Kako pa vidiš plesne obleke? Komaj čakaš, da oblečeš ta glamur?

Nisem več petletna deklica, ki bi se rada vrtela v frfotajočih plesnih oblekah z bleščicami. Do tega vprašanja sploh nisem pomislila na obleke. Zanima me samo ples. In pa glasba! Upam, da bodo izbrane skladbe, ki so mi všeč.

Kako si se pripravljala na začetek? Si si ogledali tuje oddaje?

Nekaj malega sem si ogledala.

Imate morda kakšnega plesnega vzornika v tujih oddajah ali na splošno na plesnem parketu?

Na splošno zelo spoštujem Katarino Venturini in Andreja Škufco, saj sem tudi sodelovala z njima in sta me navdušila ne samo kot plesalca, temveč tudi kot človeka.

Česa se najbolj bojiš?

Da me soplesalec ne bo mogel obvladati, hahaha! Zelo težko se namreč zadržim, da ne vodim JAZ . Res pa je, da še nisem imela priložnosti plesati s profesionalnim plesalcem.