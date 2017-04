Za slabih 100 milijonov kupili Scorseseja in De Nira

Martin Scorsese in Robert De Niro (Foto: AP)

Legendarni dvojec, Martin Scorsese in Robert De Niro, ki je sodeloval pri osmih filmih, bo končno po več kot dvajsetih letih znova združil moči. Scorsese namreč pripravlja film The Irishman, zgodbo o mafijskem morilcu. Projekt, ki je v delu že več kot pet let, pa je zdaj uradno kupil Netflix, spletna platforma za ogled televizijskih serij in filmov, in to za dobrih 96 milijonov evrov. V paktu so tako dobili režiserja Scorseseja, igralca De Nira, v filmu pa bodo zaigrali tudi veliki igralci, kot so Al Pacino, Joe Pesci in Harvey Keitel.



Film naj bi luč sveta ugledal naslednje leto, to pa bo prvo sodelovanje Scorseseja in De Nira po letu 1995 (celovečerni film Kazino), lansko leto pa sta skupaj z Leonardom DiCapriem posnela še petnajstminutni reklamo The Audition.



Legendarni dvojec je sodeloval pri kar osmih celovečernih filmih – Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, Raging Bull, The King of Comedy, Goodfellas, Cape Fear in Casino.



The Irishman bo filmska adaptacija romana I Heard You Paint Houses avtorja Charlesa Branda, ki se je podpisal tudi pod roman Donnie Brasco.