Zac Efron kot množični morilec Ted Bundy

Zac Efron (Foto: AP)

Bundy je bil množični morilec, ugrabitelj in nekrofil, ki je po več kot desetletju zanikanja svojih dejanj dan pred usmrtitvijo priznal, da je med letoma 1974 in 1978 zagrešil več kot 30 umorov. Elizabeth Kloepfer je spoznal leta 1969 in bil z njo v sedemletnem razmerju.

Mati samohranilka je opazila, da njen partner pogosto zapušča dom sredi noči, med njegovimi stvarmi pa je našla tudi veliko nenavadnih predmetov, kot so mesarski nož, mavec in par hodulj. Ta si dolgo ni priznala zlih slutenj glede ljubega, a ga je na koncu prav ona prijavila. Bundy je namreč žrtve velikokrat pritegnil tako, da je hlinil nemoč ali telesno poškodbo. Usmrtili so ga leta 1989 na Floridi.

Vloga množičnega morilca bo za Zaca Efrona velik preskok. Mladi igralec se je namreč proslavil s filmi za najstnike in komičnimi vlogami, denimo v filmih Sosedi in Sosedi 2. Nazadnje je igral Matta Brodyja v filmski priredbi priljubljene nadaljevanke iz 90. let Obalna straža, ki v slovenske kinematografe prihaja 1. junija.