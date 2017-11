Začel se je filmski praznik: 28. Liffe v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu

Prizor iz filma Ivan, režiserja Janeza Burgerja. (Foto: Slovenski filmski center)

Začel se je 28. ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe), ki bo v 12 dneh, do 19. novembra, ljubiteljem filma ponudil več kot 100 filmov. Bolj natančno, 97. celovečernih in 17 kratkih filmov, poleg glavne nagrade vodomec bodo podelili še nagrado občinstva zmaj, nagrado svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev FIPRESCI ter nagrado za najboljši kratki film.

V žanrsko raznoliki konkurenci so tudi trije zanimivi slovenski filmi, Slovenija, Avstralija in jutri ves svet v režiji Marka Naberšnika, Ivan v režiji Janeza Burgerja ter Družina režiserja Roka Bička. Filmi so na sporedu v ustaljenih sekcijah Perspektive (v tej sekciji se bo za glavno nagrado vodomec potegovalo 11 filmov), Predpremiere, Kralji in kraljice, Panorama svetovnega filma, Ekstravaganca, Kinobalon in Evropa na kratko. Posebno pozornost so letos na festivalu posvetlii čarobnemu letu 1968 v jugoslovanski kinematografji (sekcija Posvečeno) in pa francoskemu kriminalnemu filmu, tako klasičnemu, kot novemu (sekcija Fokus).

Glavnina festivala bo v različnih kinematografih v Ljubljani (Kinodvor, Kino Komuna, Cankarjev dom, Kino Šiška), na račun pa bodo prišli tudi ljubitelji filma v Mariboru, Celju in Novem mestu.

V boju za evropske filmske nagrade in najboljši film je ostalo pet kandidatov, Za najboljši evropski film so nominirani 120 utripov na minuto (Robin Campillo), Brez ljubezni (Andrej Zvjagincev), O telesu in duši (Ildiko Enyedi), Na drugi strani upanja (Aki Kaurismaki) in Kvadrat (Ruben Östlund). Prve tri si je mogoče ogledati na letošnjem ljubljanskem filmskem festivalu. Lani je zmagal film Toni Erdmann nemške režiserke Maren Ade.