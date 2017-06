Zadnji del Usodnega vina si je ogledalo rekordno število gledalcev

Na POP TV se je po štirih uspešnih sezonah končala serija Usodno vino, in kot kaže, je skozi čas pridobila toliko gorečih oboževalcev, da si je zadnjo epizodo priljubljene serije ogledalo rekordno število gledalcev.

Več kot polovica (51 odstotkov) vseh Slovenk in Slovencev, ki so takrat gledali televizijo, je želela izvedeti, kako se bo končala ljubezenska zgodba med Nino (Inja Zatla) in Martinom (Klemen Janežič). Romantični razplet sta spremljali skoraj dve tretjini (63%) žensk med 18 in 54 let!

Vse pretekle sezone Usodnega vina si lahko ogledate na VOYO.

Zahvaljujemo se vam, ker ste nas spremljali skozi vse štiri sezone ter držali pesti, da bodo hudobneži kaznovani in bo ljubezen resnično premagala vse.

Sicer pa grenke občutke ob slovesu od priljubljenih likov in njihovih pestrih dogodivščin blaži vesela novica, s katero je POP TV razveselil gledalce: na male zaslone namreč prihaja nova originalna slovenska serija Reka ljubezni!



