Na žaru: 'Kaj pa mi je tega sploh treba bilo?'

"Grem pogumno v to, kar bo, pa bo," je pred praženjem povedal Jonas. (Foto: POP TV)

V ljubljanski Cankarjev dom prihaja nova serija predstav NA ŽARU Z LADOM BIZOVIČARJEM. Lado bo na predstavah v živo ponovno ''zapekel'' znane osebnosti, ljudi, ki puščajo sled v slovenski pop kulturi. Tokrat sta na vrsti Jonas Žnidaršič in Jože Porebuješ (Čuki). Povprašali smo ju, kaj pričakujeta in kako se pripravljata na ta zanimiv dogodek.

"Lado mi je najprej samo omenil, da bo delal serijo Na žaru, mi je razložil, kako naj bi to izgledalo. Sprva sem bil precej skeptičen, kako to pri nas ne bo šlo. To je sicer irska tradicija, ki so jo Irci prinesli v Ameriko, kjer se je to potem zelo prijelo, da nekoga pražijo in zafrkavajo. Lada sem tako prepričeval, da to ni dobro, na naj odneha, a zdi se, da sem se, hvala bogu, precej zmotil. Nato sem se spomnil, da je tudi naša slovenska tradicija, da se radi zafrkavamo. Predvsem za šankom. A koliko imamo radi, da nas nekdo zafrkava? Ko sem gledal prve oddaje Na žaru, pa sem dojel, da ni slabo, ko pa je povabil še mene, sem takoj rekel da. Že Prešeren je v svojih šaljivih zapisih rad zbadal, sicer pa končnega seznama ljudi, ki me bodo zbadali še nimam. Grem pogumno v to, kar bo pa bo," je pred praženjem na žaru razmišljal medijski multipraktik Jonas.

"Sem še v fazi, da se vsako jutro sprašujem, kaj pa mi je tega treba bilo, zakaj sem se sploh za to odločil. Po drugi strani pa cele dni študiram, katere ljudi bo Lado izbral, da me bodo zbadali in kaj sem slabega storil in rekel, kar mi bodo potem prinesli pod nos. Zdela se mi je zanimiva ideja, Lado je dejal, da bo zagotovo zabavno, mene pa tudi zanima, kaj imajo ljudje še za povedati o meni, kar morda niti sam ne vem. Sicer pa sem morda celo še preotročji, da bi sploh dojel, za kaj Na žaru sploh gre. Sicer pa vsem sporočam, da če se bo kdo smejal, da bom vstal in odšel. Za koliko časa se bom moral potem izseliti iz Slovenije, pa bomo videli (smeh)," je s svojem slogu povedal vodja zasedbe Čuki.

"Sem še v fazi, da se vsako jutro sprašujem, kaj pa mi je tega treba bilo, Zz koliko časa se bom moral potem izseliti iz Slovenije, pa bomo videli," je v svojem slogu izjavil Jože Potrebuješ. (Foto: POP TV)

Za kaj gre?



Na žaru je odrsko druženje, pri katerem znano osebnost počasti skupina njegovih prijateljev s komičnimi govori, šalami na njegov račun ali skladbami. Ne gre za žaljenje, ampak za poklon osebi, ki je na žaru. Obiskovalci si bodo lahko tudi pri nas v živo ogledali poklon znanim Slovencem in priznanje za njihovo delo na zelo zabaven način.



