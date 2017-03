Schwarzenegger zapušča Zvezdniškega vajenca. Kaj je razlog? Za Trumpa nesposobnost

Arnold Schwarzenegger v novi sezoni ne bo več vodil oddaje Zvezdniški vajenec. (Foto: AP)

Arnold Schwarzenegger, 70-letni igralec z avstrijskimi koreninami, je za ameriške medije povedal, da je pri ustvarjanju oddaje sicer užival. "Ljubil sem vsako minuto dela z NBC in Markom Burnettom. Vsi - od zvezdnikov do ekipe in marketinga - si zaslužijo odlično oceno in z veseljem bi še naprej delal z njimi, če oddaja ne bi imela takšnega bremena," je povedal.





Arnold Schwarzenegger (Foto: AP)

"S Trumpovo udeležbo v oddaji je pri ljudeh slab priokus in ne želijo sodelovati kot gledalci, sponzorji ali kako drugače podpirati šova," je Schwarzenneger že pred tem povedal za revijo Empire. "Trenutno smo močno razdeljeni in mislim, da se je oddaja ujela v vse te delitve," je dodal. Sam sicer ocenjuje, da je nalogo dobro opravil.

Na Twitterju pa se je zdaj oglasil tudi Donald Trump, ki je zapisal: ''Arnold Schwarzenegger ni prostovoljno zapusti Zvezdniškega vajenca, bil je odpuščen zaradi slabe, pomilovanja vredne gledanosti, ne iz moje strani. Žalosten konec za odlično oddajo.'' Tudi sicer je bil predsednikov dan na družbenem omrežju pester.



Schwarzenneger je vodenje resničnostnega šova prevzel v začetku leta in takoj postal tarča kritik Trumpa, ki se je v svojih komentarjih spotikal predvsem ob slabšo gledanost oddaje pod novim vodstvom. Schwarzenegger, ki se je izrekel proti Trumpovi kandidaturi za predsednika in je strankarske kolege republikance pozival, naj ga ne volijo v dobro države, mu ni ostal dolžen in mu je, prav tako prek Twitterja, odgovarjal na podoben način.



V najnovejšem pogovoru za revijo Men's Journal je Schwarzenegger sicer dejal, da si je zabičal, da "ne sme tekmovati v smradu z dihurjem". Najprej je mislil, da bi bilo najbolje odpotovati v New York in Trumpu "zabiti glavo v mizo", ampak potem se je raje odločil za Twitter.



Schwarzenegger je v omenjenem pogovoru spregovoril tudi o svojem propadlem zakonu s članico družine Kennedy Mario Shriver. Zakon je propadel leta 2011, ko je prišlo na dan, da jo je varal z gospodinjsko pomočnico, ki mu je tudi rodila otroka. Danes pravi, da je, kar pač je, in se ne splača preveč ubadati s tem. Če bi se lahko vrnil nazaj, bi stvari naredil drugače, a zdaj je prepozno, je dejal.