Želijo biti najboljši

Sodelovanje med našo medijsko hišo in zavarovalnico Triglav se je znova izkazalo za izjemno dobro. Dobili smo namreč kar 13 zmagovalcev projekta Mladi upi in spet dokazali, koliko izjemno talentirane mladine v resnici Slovenija premore. Kdo so torej letošnji nagrajenci in zakaj so si to nagrado pravzaprav prislužili? Talent zagotovo ni vse.