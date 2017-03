ZGODBE PRETEKLOSTI: Jamski obredi

Ob poslušanju njegovih zgodb me je najbolj presenetil pomen takratnega čaščenja plodnosti, ki so ga naši predniki namreč enačili s plodnostjo ženske in plodnostjo pridelkov. Tu se namreč vidi, da je bila ženska v predkrščanskem obdobju boginja, ljudje so se zavedali, da brez nje ni življenja, kot tudi brez pridelka ni življenja. Plodnost pomeni razvoj, napredovanje, preživetje. Jamo, kjer so izvajali obrede za plodnost, je po letu 1850 takratna oblast želela minirati. Še danes so vidne sledi.

Jama je sicer le del velikega mozaika, ki razkriva obrede, ki so se v tem delu Slovenije izvajali verjetno tudi 1000 in več let pred našim štetjem. V Škocijanskem muzeju mi je arheologinja dr. Katja Hrobat pokazala zanimive najdbe, ki ne sodijo v to območje. Sklepamo, da so bile za takratno ljudstvo Škocijanske jame pomembno svetišče. Vhod v podzemlje. Tu so pokopavali visoke svečenike z vseh koncev Evrope, pričajo najdeni predmeti. Prav po stari mitologiji so verjeli, da v podzemlje vstopiš preko reke, ki ponikne pod zemljo.

V petek 31. 3. ob 18ih v oddaji Svet na Kanalu A bom v rubriki Zgodbe preteklosti predstavil, kako so ljudje stoletja uspešno skrivali stara izročila in ob polni mesečini v jamah izvajali obrede. Kako so lokalni župniki, ki so za to vedeli, uspeli preprečiti uničenje pomembnih naravnih svetišč, na katerih po izročilu stoji obstoj cele Evrope. Tu je stičišče vseh energij.