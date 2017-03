Zgodbe preteklosti v oddaji Svet na Kanalu A

Prva zgodba o nastanku Prešernove Zdravljice bo na sporedu že ta petek, 24. marca ob 18.00. Raziskal bo kje točno in kako je Prešeren napisal Zdravljico, kako so se Premrlu porodile prve note naše himne.

V prihodnjih tednih pa še: zakaj sta brata Rusjan izdelovala letala in ne sodov. Kje sta izdelala prvo dvokrilno letalo in zakaj sta bila člana kolesarskega kluba. Zakaj je Ivana Kobilca narisala ravno Kofetarico in kdo je bila gospa na sliki, ki sreba kavo ter zakaj je v rokah drži skodelico z vrtnicami. Kako je Rudolf Maister osvojil srca mladih vojakov in kako so staroverci v Sloveniji stoletja skrivali rituale in svetišča. Petki so tako rezervirani za zanimive zgodovinske trenutke, v katerih omenjamo številne pomembne osebe, ki so skozi stoletja živele na našem ozemlju. Od Primoža Trubarja do Tita.

Adi Omerovič: ''Vsi poznamo pomembne osebnosti in njihove zgodbe. Zato sem se poglobil v njihove življenjepise in si zastavljal dodatna vprašanja. Kot na primer katera literatura je vplivala na nastanek Zdravljice. Potrebno je bilo analizirati katere knjige je imel Prešeren v svoji knjižnici in česa je leta 1844 največ prebiral. Ugotovil sem, da je šlo za knjigo Rights of man, demokrata Thomasa Paina, ki je občudoval francosko revolucijo. Iz tega dejstva lahko sklepamo, da je Prešeren podpiral liberalizem kot tudi, da je poleg nemškega očitno razumel tudi angleški jezik. ''

Zgodbe preteklosti z Adijem Omerovičem bodo na sporedu vsak petek, prvič že ta teden (petek 24.3.) v oddaji Svet na Kanalu A ob 18.00.