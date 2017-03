Zlata klapa šla v roke mladim filmskim ustvarjalcem iz Hrvaške

Enajstega mednarodnega festivala otroškega in mladinskega filma ZOOM se je udeležilo več kot 500 nadebudnih mladih filmskih ustvarjalcev iz vse Slovenije, ki so film spoznavali na številnih delavnicah in projekcijah. Letos je festival dobil tudi mednarodni značaj, saj so v njegovem tekmovalnem programu sodelovali mladi iz kar dvajsetih različnih držav, na festival pa je prispelo več kot 500 filmov, ki so se potegovali za najvišje priznanje mladinski filmski ustvarjalnosti, zlato klapo. Selektor festivala, Rok Govednik, direktor Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo, je v ožji tekmovalni program izbral 56 filmov, od tega 29 osnovnošolske in 27 srednješolske produkcije. Na zaključni prireditvi so najboljšim filmom po oceni strokovne žirije v sestavi: scenarist in režiser Jan Cvitkovič, likovna pedagoginja Hana Repše, filmski producent Miha Černec, študent filmskih študij Nace Zavrl in televizijska voditeljica in ustvarjalka Neža Prah Seničar, podelili zlato klapo in tri posebne omembe v obeh kategorijah.



V osnovnošolski kategoriji je zlato klapo prejelo društvo FKVK Zaprešić iz Hrvaške s filmom Mrak film. Gre za film, ki nas z igro svetlobe in teme spomni, da je platno samo po sebi prazno. Šele gibljiva telesa, torej ljudje, ga oživijo in spremenijo v film, v nasprotnem primeru je zgolj črnina.

Posebne omembe v kategoriji osnovnošolcev so si prislužili filmi The Cost of Applause, I Don’t Want to Live Anywhere Else in Leteča animacija. Dokumentarni film The Cost of Applause avtorice Ilirjane Memaj s Kosova nas popelje v zakulisje baletne predstave, v svet nenehnih treningov in neznosnih trenerjev. Režiserka ta svet opazuje trezno, neopazno, z razdalje. Ona zgolj gleda, opazuje, končno sodbo pa prepusti gledalcu.



I Don’t Want to Live Anywhere Else je film, ki ga je posnel petnajstletni Anton Forsdik iz Švedske. Njegov junak Ole je dvanajstletni shizofrenik. V zgolj dveh minutah se mladi režiser suvereno spoprime z zahtevno temo. Forsdikov pristop je nežen in občutljiv, a hkrati hladen in surov. Animirani film Leteča animacija pa je nastal na skupinski Delavnici animiranega filma v Pionirskem Domu. Udeleženci delavnice so s podporo mentoric ustvarili igriv, razgiban in neskončno simpatičen filmski kolaž. Mary Poppins, Harry Potter in drugi knjižni junaki v filmu oživijo.



V kategoriji srednješolskih filmov je zlato klapo prejel animirani film Who Is in Charge Here? skupine ustvarjalcev Studio Da iz ruskega Sankt Peterburga. Film odlikuje izjemno obvladovanje stop motion tehnike, poleg estetske izvedbe pa je žirijo navdušila še neustrašna sporočilnost. Ustvarjalci jasno in glasno izrekajo svoj politični komentar, a to počnejo s prefinjenim, preciznim občutkom za filmski jezik in filmsko izraznost.

Posebne omembe v srednješolski produkciji so si prislužili filmi Journey, Pigeonhood in Šah. Film Journey je režiral sedemnajstletni Radheya Jegatheva iz Avstralije. Gre za osemminutno računalniško animacijo, primerljivo z najbolj dovršenimi izdelki hollywoodske industrije. Film je mojstrski tako na tehnični kot tudi na pripovedni ravni, za nameček pa je Jegatheva sam tudi avtor glasbe. Film Pigeonhood je posnel šestnajstletni Partho Gupte iz Indije. Mladi režiser bi se moral učiti za maturo, a kaj, ko se mu je na okensko polico naselil golobji par. Pigeonhood je zgodba o odraščanju malega goloba, ki mu je avtor filmčka dal ime Gary.



Film Šah je delo avtorjev šestnajstletnega Andraža Žigarta in sedemnajstletnega Aleša Ljolje iz Slovenije. Fanta sta stara znanca festivala ZOOM, ki sta tokrat navdušila s triminutno produkcijo. Šah izkazuje prav vse elemente profesionalne filmske ustvarjalnosti: kameri in fotografiji je težko kaj očitati, po precizno dodelani zvočni podlagi in suverenem obvladovanju ritma in atmosfere pa bi se lahko zgledovali tudi največji.