Zombiji odkorakali – znani nagrajenci 13. Grossmannovega festivala

Za nami je še ena edicija Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru. Kot sklepno dejanje so podelili nagrade, ki so šle v roke najboljšim filmskim ustvarjenjem v žanru grozljivk.

Hudega mačka za najboljši celovečerec je tako prejel španski film režiserja Roberta San Sebastiana Deviška noč. Po oceni žirije je Deviška noč "gnusen film, ampak napravili so ga ustvarjalci, ki popolnoma razumejo, kako povedati zgodbo".

Ustvarjalci so "izvrstni filmarji s fantastičnim talentom in velikim pogumom, da napravijo film, ki je tako intenzivno ekstremen v obliki, ki jo raziskuje", je v obrazložitvi zapisala žirija v sestavi Guy Delmote, Timo Vuorensula in Kristijan Milić.

Posebno omembo v kategoriji hudega mačka pa si je prislužil nizozemski film z naslovom Ron Goossens, nizkoproračunski kaskader v režiji Steffena Haarsa in Flipa Van der Kuila. Kot so zapisali v žiriji, gre za "film, ki nudi svež, nov in zelo zabaven pogled na to, kakšen je lahko žanrski film".

Nagrado hrupni maček za najboljši glasbeni dokumentarec je prejel belgijski film Spit'n'Split v režiji Jeromeja Vandewattyneja. Kot je zapisala žirija v sestavi Igor Vidmar, Toni Šarič in Dunja Danial, je Spit'n'Split "filmsko prepričljiv in vsebinsko avtentičen prikaz življenja in smrti arhetipskega underground benda na turneji. Režiserju vse priznanje za učinkovito uporabo mockumentarizma, ki poudari emocionalno dinamiko med člani benda – srž filma".

Posebno omembo v tej kategoriji pa je prejel slovenski dokumentarec Glasba je časovna umetnost 2, LP film buldožer – Pljuni istini u oči režiserke Varje Močnik. Žirija je film nagradila za inovativno vizualizacijo izjemno pomembnega albuma in posebej njegovega ovitka. "Z uporabo animacije so avtorji duhovito zapolnili škandalozno odsotnost izginulih dokumentov iz nacionalnih arhivov," so dodali žiranti.

Slakovega hudega mačka, ki ga podeljujejo za najboljši kratki film, je prejel albanski film Dober tek režiserja Erenika Beqirija. Po presoji žirije v sestavi Stephane Everaert, Markus Keuschnigg, Alin Ludu Dumbrava film prejme nagrado "za izvrstno izpeljavo, politični podton in krasen zaključek".

Nagrado melies d'argent za najboljši evropski fantastični kratki film pa je prejel belgijsko-nizozemski film Pod jablano režiserja Erika van Schaaika. Film je nagrajen za izjemno kakovost, humor in razposajenost.

Hudega mačka za najboljše vino je prejel Sivi pinot 2015 (Vino Graben), zmagovalni film Male delavnice groze pa je slovenski film Krvna brata režiserja Kristijana Robiča, so sporočili organizatorji festivala.

Letošnji festival je v Ljutomeru potekal med 11. in 15. julijem. Festival je ponudil 41 celovečernih in 41 kratkih filmov iz 29 držav. Festival je odprla projekcija znanstvenofantastične mojstrovine Fritza Langa Metropolis, ki letos obeležuje 90-letnico nastanka. Festival je ponudil tudi bogat spremljevalni program.