Zvezde plešejo: nov član v zvezdniški družbi in kuharica Maja Martina

Devetica Čaš 11.4.2017

Preberi več

Karta Devetica Čaš nakazuje, da smo prišli do točke, ko prejemamo več kot dajemo. V čustvenih razmerjih imamo močno upanje, da se naše želje uresničijo. Vendar gledamo skozi rožnata očala in obstaja možnost, da ne vidimo prave in celotne