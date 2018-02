VIDEO: Zvezdnik Igre prestolov tokrat kot Viking v policijski uniformi

Če so po svetu znane kriminalke v slogu britanske kraljice kriminalk Agathe Christie ter serij, kot je hudomušna serija Umor, je napisala. Potem je tu nekje vmes Na kraju zločina, na čisto drugem polu pa se je znašla serija Pravi detektiv, ki je dvignila standard kriminalk na višjo raven, pa so temačne kriminalne serije izredno popularna zvrst v Skandinaviji. Če v filmskem svetu kriminalne serije in filmi veljajo za dokaj ceneno zvrst, pa je popolnoma drugače v Skandinaviji. In te serije počasi s svojo veliko kvaliteto zelo uspešno preplavljajo tudi svet.

Dotične kriminalne zgodbe namreč izhajajo iz dolgoletne tradicije, ki sta jo v 60. letih začela pisatelja in zakonski par Maj Sjöwall in Per Wahlöö, kajti napisala sta uspešno serijo romanov, ki se vrti okoli preudarnega detektiva Martina Becka. Nato pa so serijo preslikali na televizijske ekrane, serija Inšpektor Beck je tako postala ena najdaljših skandinavskih franšiz in nekakšna matična ladja skandinavskih temačnih kriminalnih serij.

Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane) kot Steinar Hovland.

S to serijo je zrasel tudi Kristofer Hivju, ki ga bolj poznamo kot Tormunda Giantsbanea iz serije Igra prestolov (v dotični seriji igra predrznega voditelja velike skupine Divježev). V temačni kriminalni seriji Inšpektor Beck pa igra desno roko glavnemu liku Martinu.

Igralec je za svojo vlogo dejal, je nekakšen Viking v policijski uniformi. Dodal je še, da je njegov lik poln empatije, igra namreč modernega policista, ki načeloma ne verjame v nasilje – toda, da reši zločin, je vseeno pripravljen hoditi po robu zakona. Medtem ko je glavni lik Martin fokusiran in ima jasne ideje o dogajanju, pa Steinarja vodijo čustva, a zaradi svojih razlik sta tako uspešen policijski duo. Tu pa je tudi njegov humor, ki malenkostno razsvetli mračno dogajanje.