Zvezdnik ni želel igrati slavnega profesorja Dumbledorja

Ian McKellen, večkrat nagrajen in eden izmed najbolj prepoznavnih britanskih igralcev, mlajšim generacijam pa znan predvsem kot Gandalf iz trilogije Gospodar prstanov in Hobit. (Foto: Reuters)

Irski igralec Richard Harris je v prvih dveh delih priljubljene franšize o Harryju Potterju igral profesorja Albusa Dumbledoreja. Zaradi Hodgkinsonove bolezni (obliko raka na limfnem sistemu), pa je v 72. letu starosti umrl. Ko so producenti iskali podobnega igralca, so vlogo znamenitega profesorja ponudili tudi angleškemu gledališkemu in filmskemu igralcu Ianu McKellenu, ki je zaigral tudi v priljubljeni trilogiji Gospodar prstanov ter Hobit.

Zdaj pa je igralec medijem zaupal, zakaj je zavrnil vlogo belobradega ravnatelja. Igralec Richard Harris ga je namreč označil za "sicer tehnično briljantnega igralca, a popolnoma brez strasti." Ian je dodal, da se mu je to zdelo popolnoma trapasto.

