Zvezdniki serije Jaz sem Luna aprila v Stožicah!

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Zvezdniki serije Jaz sem Luna s svojim spektakularnim koncertom 3. aprila prihajajo v Slovenijo, saj bodo nastopili v ljubljanskih Stožicah. (Foto: POP TV)

Vse oboževalke in oboževalce priljubljene mladinske serije Jaz sem Luna (Soy Luna), ki so poletne mesece z veseljem preživljali na kotalkah in redno spremljali prigode priljubljenih junakov, je zagotovo razveselila novica, da v Slovenijo prihajajo zvezdniki serije Jaz sem Luna s svojim spektakularnim koncertom.

Osrednja zvezdnica je mlada mehiška igralka in pevka Karol Sevilla. (Foto: POP TV)

Nastopili bodo 3. aprila v ljubljanski Areni Stožice. To bo edinstvena priložnost, da bodo vsi privrženci in privrženke omenjene serije na nepozabnem koncertu tudi v živo lahko videli glavno junakinjo Karol Sevilla in njene soigralce.

Serija Jaz sem Luna (Soy Luna) je lansko poletje povsem obnorela mlade, ki so jo na POP TV spremljali vsak dan. Še preden je zasvojila naše gledalce, pa so jo z rekordnim uspehom predvajali tudi po tujini.

V zgornjem videoposnetku si oglejte nekaj utrinkov, kaj vse si lahko aprila obetate od energičnih zvezdnikov!