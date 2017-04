12-letni sin basista Metallice na turnejo s Korn

17. aprila bo zasedba Korn imela turnejo po Južni Ameriki, kjer bodo imeli vrsto koncertov po Kolumbiji, Braziliji, Argentini, Čilu in Peruju. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, se basist Reginald “Fieldy” Arvizu ne bo mogel igrati na koncertih, a bomo imeli posebnega gosta. Na baskitari se nam bo pridružil Tye Trujillo, 12-letni sin basista Roberta Trujilla (Metallica), ki je član zasedbe The Helmets. "Razočarani smo, da Fieldy ne bo mogel igrati z nami, a hkrati se veslimo, da bomo nekaj koncertov odigrali z mladim glasbenikom kot je Tye. Fieldy pa se bo vrnil, ko bomo maja spet igrali po ZDA," so sporočili iz zasedbe Korn.



Očitno talent ostaja v družini, saj je oče Robert prava "pošast" na baskitari, očitno pa gre dobro tudi podmladku, saj bo za Tya to zagotovo dobra šola, ko bo že v rosnih letih lahko okusil, kako je igrati na velikih odrih.