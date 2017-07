2Cellos navdušila v Pulju

Luka in Stjepan iz 2Cellos sta svojim oboževalcem polepšala poletno noč. V do zadnjega kotička polni puljski areni sta postregla tako s klasično glasbo kot tudi modernimi in rock uspešnicami, na koncu pa požela še stoječe ovacije. Fanta prav v Pulju zelo rada nastopata, med drugim tudi zato, ker ju nanj, predvsem Stjepana, vežejo zelo lepi spomini na otroštvo.