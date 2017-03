2Cellos podirata rekorde – razprodana oba koncerta v Stožicah

2cellos (Foto: Izvajalec)

2Cellos sta že mesec pred koncertom kar dvakratno do zadnjega kotička napolnila Stožice. Veliko zanimanje vlada tudi v tujini, saj v Ljubljano na koncert prihajajo obiskovalci iz celotne Evrope - Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Španije, Poljske, Nemčije, Velike Britanije in Turčije ter celo iz Izraela in ZDA.

Za oba ljubljanska koncerta je bilo prodanih več kot 20 tisoč vstopnic, nekaj posameznih vstopnic pa je bilo kupljenih celo iz oddaljenih Republike Džibuti, Japonske, Arabskih emiratov in Kanalskih otokov.

"Vsak koncert odigrava maksimalno dobro, ko pa so koncerti v naši regiji, čutiva še posebno napetost in odgovornost, da dava dobesedno vse od sebe." pravita Luka in Stjepan.

2Cellos se na novem albumu Score predstavljata s preigravanjem najbolj znanih skladb, ki so bile kadarkoli spisane za klasične in sodobne filmske ter televizijske zgodbe, pri čemer se jima je pridružil londonski simfonični orkester (London Symphony Orchestra). Vedno zaposlena 2Cellos nista počivala in že posnela nekaj videospotov za nove skladbe s prihajajočega albuma. Predstavila sta že videospot na tematiko priljubljene serije Igra prestolov in videospot za čustveno nabito izvedbo znane pesmi iz filma Zajtrk pri Tiffanyju. Oba videospota sta posnela v slikovitem Dubrovniku, nove videospote pa sta snemala tudi v Nacionalnem parku Durmitor v Črni Gori in v spektakularni Pulski Areni.