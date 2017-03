2Cellos predstavila nov album: 'Kamor prideva, vse razprodava. To sploh ni več normalno'

Luka in Stjepan, fanta, ki sta klasične glasbene izvedbe izstrelila na vrhove pop lestvic, sta sinoči v Zagrebu predstavila novi album. 14 najljubših pesmi iz filmov in serij sta posnela z Londonskim simfoničnim orkestrom in izdala album Score, na sinočnje druženje pa sta povabila tudi svoje zvezdniške prijatelje.