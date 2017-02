2Cellos št. 1 na Japonskem, potolkla sta Adele, Beyonce in Bieberja

Japan going strong! �dcaa #2cellos #score A post shared by Stjepan Hauser (@stjepanhauser) on Feb 21, 2017 at 12:09am PST

Potem ko sta 2Cellos zaključila promocijo novega albuma Score na Japonskem sta zdaj krenila v ZDA, kjer sta Luka Šulić in Stjepan Hauser zelo priljubljena. Prav na Japonskem pa so oboževalci lahko že videli prve primerke albuma, ki bo sicer uradno izšel 17. marca.



Na Japonskem sta bila teden dni, album pa je že v predprodaji, pred fizično objavo, prišel na prvo mesto albumov.





2Cellos sta trenutno najpopularnejša glasbenika na Japonskem. (Foto: Izvajalec)

"Na Japonskem sva že zabeležila velik uspeh in sva zelo srečna. Trenutno imava najbolje prodajan nalbum od vseh izvajalcev tam, prodala sva več kot Adele, Beyonce in Bieber! U ZDA bova prav tako promovirala novi album, nastupila bova v Today Showu," je oboževalcem sporočil Hauser.



Vidospota za priredbi Moon River in Game of Thrones sta Luka in Stjepan posnela v Dubrovniku, na YouTubu pa imata oba skupaj že preko 5,5 milijona ogledov. Oglejte si ju!