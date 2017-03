40-letnica kariere Petra Lovšina: Ves čas že praznujemo, od marca pa do oktobra!

"Tri pesmi, ki sem jih napisal, so odskočile, za vsako pa sem videl tri točno določene skupine, vse pa se je zgodilo po naravni poti," nam je zaupal kultni pevec Peter Lovšin. Seveda govori o pesmih Ti lahko, ki jo je posnel z Big Foot Mamo, (To ni več) Slovenija, ki je nastala s Pankrti in Na dobri poti, ki so jo glasbeno "zabluzili" Prismojeni profesorji bluesa. Ob 40-letnici kariere je na gradu Kodeljevo predstavil nov, deseti samostojni album Območje medveda.





Konec marca bo najprej imel samostojni koncert z gosti, nato sledi dokumentarni film, konec oktobra pa še veliki koncert Pankrtov v Stožicah. (Foto: Miro Majcen)

Album je prava mešanica različnih slogov in hkrati dober prikaz razpona glasbenika, ki že štiri desetletja bolj ali manj obvladuje domačo glasbeno sceno. Ploščo uvede pravi "rokenrol komad" Preden pade mrak, ki pa takoj preseneti z dodano pihalno sekcijo, ki prida svoje k sicer trdim rockerskim kitarskim prijemom izvrstnega Mateja Mršnika. Druga pesem je že omenjena (To ni več) Slovenija, ki so jo s Perom odžagali Pankrti (Boris, Slavc, Bogo in Marc), ki v besedilu Pera in Gregorja Tomca opozarja, da Slovenija ni več taka, kot je bila nekoč.



Utrnk je romantično-akustična skladba o (pre)močni minuli ljubezni, ki jo popestrita spremljevalni vokalistki Anja in Sara ter Jani Hace na baskitari in Denis Horvat (Hamo & Tribute 2 Love) na klaviaturah. Kalipso poskočnica Taka taka je sproščujoča pesem, ki tudi z besedilom sporoča, da "taka si mi všeč" in da je "samo čas za nov komad rokenrola". Ti lahko je "bigfootovska" pesem, ki jo je Lovšin napisal za Big Foot Mamo, saj so jo skupaj posneli in se najbrž vrnili nekaj desetletij nazaj, ko jim je Pero tlakoval zdaj nadvse uspešno rockersko kariero.





Lovšin na predstavitvi albuma Območje medveda s člani zasedb Big Foot Mama, Pankrti, Prismojeni profesorji bluesa in svoje spremljevalne skupine Španski borci. (Foto: Miro Majcen)

Ko gre vse k vragu je v country boogie slogu, sporoča pa, da v težavah potrebuješ nekoga ob sebi, Na tak način je tipična Lovšinova ljubezenska pesem, Na dobri poti pa pravi umazani blues, ki so ga zagrešili Prismojeni profesorji bluesa, Junak odpora je štiriakordna baladna pesem o tem, da je "on junak odpora in vaša nočna mora", ki so spet popestrita Anja in Sara (menda bodoči Španski borki), Najina pesem je rokenrol o tem, kaj Pera moti pri njej in da se "počuti tko, kot da je neki mim njega šlo", Briga me je poskočna brezbrižnica, Trije grozdeki pa hudomušna napitnica ljubicam z različnih koncev Slovenije.



"Snemanje je bilo zame zelo netipično. Kot prvič smo snemali v Ljubljani, kot drugo pa smo snemali brez žensk v studiju, razen snemanje ženskih vokalov. Vladalo je delovno, skoraj samostansko vzdušje. Po drugi strani pa smo se med seboj vsi motivirali, tako da mi kljub zimi v Ljubljani ni bilo dolgcajt," je snemanju albuma povedal Lovšin.





Del Pankrtov: kitarist Bogo Pretnar, Pero Lovšin, bobnar Slavc Colnarič in tekstopisec Gregor Tomc. (Foto: Miro Majcen)

"Snemanje albuma je bil zame prav poseben dogodek. S Petrom se poznava že 20 let. Ko smo se kot predskupina vozili skupaj v kombiju, je Peter vedno spal na prvem sedežu z nogami na armaturki in s klobukom preko oči. Ko pa je debata prešla na kaj zanimivega, se je vedno oglasil. In tako je bilo tudi na snemanju albuma. Ko je bila kakšna debata, je vedno vskočil v pogovor, drugače pa je dremal v sosednji sobi," je na predstavitvi povedal kitarist spremljevalne zasedbe Španski borci, Matej Mršnik.



"Prismojenci imamo svoj način snemanja, in ko je Peter prišel na vajo, nas je s svojo pozitivo takoj prepričal, da smo v roku pol ure imeli narejeno pesem. Čez tri dni smo začeli snemati. Petkrat smo odigrali, posneli in nato je Peter čez pesem dal slovensko besedilo. To je bila naša prva slovenska pesem in še zato je poskrbel Peter. Hvala, ker si to naredil namesto nas," je povedal basist skupine Prismojeni profesorji bluesa Miha Ribarić.



"Odločitev za sodelovanje s Petrom je bila povsem logično posledična, saj je bil on tisti, ki nam je dal prvo možnost za nastopanje. In bil vedno na nek način naš duhovni vodja. Zaradi tega smo ga vedno klicali oče, potrdi nas v grehu," je povedal bobnar Big Foot Mame, Jože Habula.





Za Lovšina je letošnje leto tako leto praznovanj, saj nam je zatrdil, da že ves čas po malem praznuje, najprej bo to obeležil konec marca, s samostojnim koncertom z gosti, konec oktobra pa bi imel še veliki koncert ob 40-letnici Pankrtov v Stožicah, sproti pa bo nastajal še dokumentarni film.



V posnetkih prisluhnite, kaj so nam o novi Lovšinovi plošči in sodelovanjih še zaupali glavni akterji s Petrom na čelu!

Nekdanji "bigfootovec" Miha Guštin Gušti in člana Big Foot Mame, pevec Grega Skočir ter bobnar Jože Habula. (Foto: Miro Majcen)