Najboljši album vseh časov je star 50 let

Legendarni album je izšel 1. junija 1967. (Foto: Izvajalec)

Klasični album zasedbe The Beatles Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band praznuje abrahama. Izšel je pred 50 leti, ko je bil 27 tednov na vrhu britanske lestvice albumov, nazadnje pa je bil na vrhu marca 1968, sicer pa je prejel dva grammyja, tudi za naslovnico. Najbolj zabavna anekdota s snemanja pa je bržčas ta, da se je bobnar Ringo Starr med snemanjem tako dolgočasil, da se je celo naučil igrati šah.

Kultno naslovnico je po skici Johna Lennona naredil Peter Blake, na naslovnici pa so se Beatli postavili ob bok 57 silhuetam slavnih sodobnikov in zgodovinskih oseb in nekaj voščenim figuram. Tudi njih samih. Na naslovnici so se tako med drugim znašli Marlon Brando, Bob Dylan, Marilyn Monroe, Karl Marx, James Dean, Marlene Dietrich, Mae West, Oscar Wilde, Tony Curtis, Aleister Crowley, Fred Astaire, William Burroughs, Edgar Allan Poe in drugi.

Plošče so do danes prodali preko 32 milijonov primerkov po vsem svetu. Ali bo dejansko spet št. 1 na prodajni lestvici na domačih britanskih tleh, pa bo znano kmalu.

Za vizionarski zvok in raznolikost pesmi je poskrbel njihov stalni producent George Martin, ki so ga mnogi imeli za petega Beatla. Kako so tudi njihovi sodobniki cenili ploščo priča tudi zgodba, da jo je kupil Jimi Hendrix, jo poslušal čez vikend, v ponedeljek pa svoj koncert v Londonu pričel s prvo pesmijo z albuma, ki se jo je naučil in jo v svojem slogu zaigral in zapel. Plošča se sicer prične s hrupom "narednika Popra", naslovno pesem pa ob nalezljivem rifu električne kitare odpoje Paul McCartney, pesem se nato prelije v čutno in himnično With A Little Help From My Friends, ki jo zapoje Ringo. Lucy in the Sky with Diamonds je Lennonova psihadelična mojstrovina, nekateri pa so celo trdili, da so kratice pesmi LSD. Getting Better in Fixing a Hole sta optimistični poskočnici, She's Leaving Home pa govori o ženski, ki po dolgih letih samskega življenja odhaja od doma, da bi se zabavala. Being For The Benefit of Mr. Kite je Lennonov hudomušni odgovor na cirkuški plakat, ki ga opiše v besedilu, sam instrumental pesmi pa spominja na cirkus ali zabaviščni park.

Druga stran plošče ponudi indijsko mojstrovino Georga Harrisona (edina njegova pesem na plošči), in sicer Within You, Without You. V njej je George pokazal vse znanje, ki ga je pridobil od svojega učitelja sitarja Ravija Shankarja, pesem pa zapluje v duhovne vode in nas ponese nekam daleč stran. Prizemlji nas McCartneyjeva hudomušna When I'm Sixty-Four, v kateri razglablja, kako bo, ko bo star 64 let. Lovely Rita je pesem o šivilji Riti, navdih za Good Morning, Good Morning pa je Lennon menda dobil pri reklami za kosmiče. Sledi še repriza naslovne pesmi in najbolj epska, za mnoge sploh najboljša pesem Beatlov, A Day in the Life. Ta je hkrati tudi ena bolj igranih na pogrebih v Veliki Britaniji, malce kontroverzna pa je bila zaradi verza "I'd love to turn you on" (rad bi te "zrajcal"), navdih zanjo pa je bila objava v časopisni črni kroniki.

The Beatles so z njim postavili nove standarde v zabavni glasbi. (Foto: Reuters)

Kot kaže, bo na Otoku plošča, ki je najbolj prodajani studijski album vseh časov, spet posegla po samem vrhu lestvice, sej so "box set" izdaje šestih zgoščenk ob 50-letnici z remasteriziranimi pesmimi, remiksanimi skladbami in neizdanimi posnetki iz studia prodali že preko 25 tisoč primerkov in je tako precej prehitela zadnji album Eda Sheerana. Sicer je originalni album na skupnem tretjem mestu po prodajanosti, saj sta pred njo kompilaciji največjih uspešnic zasedb Queen in ABBA.

Da je album razred zase, se kaže v prav vsaki pesmi na plošči, ki skupaj tvorijo nekaj, kar lahko občudujemo tudi 50 let po izidu. Beatli so z Martinom posneli konceptualni album, na katerem so se glasbeno povsem odmaknili od tistega, po čemer so jih ljudje poznali prej. Svoj talent so spustili na pašo in naredili nekaj, kar dotlej ni še nihče in se z brezčasno mojstrovino zapisali v zgodovino. Za snemanje v studiu Abbey Road so porabili več kot 700 studijskih ur in vanj vložili okoli 25 tisoč funtov, za primerjavo pa je pomenljiv podatek, da so prvenec Please Please Me posneli v pičlih 12 urah za okoli 400 funtov.

Prisluhnite albumu in si osvežite spomin, če pa ga ne poznate, pa je skrajni čas, da se z njim končno seznanite!