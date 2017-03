Alma Merklin z novim singlom

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Alma Merklin nas je s svojim glasom prepričala že v šovu X Factor. Hudomušna, odločna in pomladno navihana pesem PM je nastala, ko sta Alma in Denis Horvat, avtor glasbe in aranžmaja, poslušala zdaj že ponarodelo pesem Hvala za vijolice pevke Bilbi.

''Le kaj se je zgodilo z ženo?,'' se je spraševala Alma, '' je bila zaradi moževe prevare žalostna, morda celo vesela, je za prevaro sploh izvedela?!''

Navihana pesem, podčrtana z živahnim charlestonom nas ne pušča v dvomih in odkriva zgodbo z druge plati kovanca – odločno in jezno ženo.

Besedilo Almine pesmi se glasi takole:

''Dovolj mi je, vem, da si ji dal vijolice,

Dovolj mi je, torbe, čevlje in vrtnice,

... zato pa jaz

nikoli več ne bom tvoja mala,

nikoli več ne bom tvoja šala,

odidi raje tja v PM.''