Anabel: Dej pokliči me, če boš imel kdaj čas, da kavo spijeva

Anabel (Foto: Eva Leber)

"Zelo sem vesela, da imam ob sebi tako dobro ekipo, ki mi pomaga pri mojih glasbenih začetkih. Brez njih gotovo ne bi uspela tako dobro izpeljati vseh vaj, nastopov in nasploh vseh stvari okoli prvenca Ob kavi. Hvala producentu in glasbeniku Ninu Ošlaku ter hvala Marku Maagu, besedilopiscu in režiserju čist 'odbitega' videospota. Odzivi na prvo pesem so nas vse precej presenetili. Sama komaj verjamem, da se vse to dogaja! Hvala res vsej ekipi, prijateljem in moji ljubeči družini," je za 24ur.com povedala Anabel, ki se je javnosti prvič predstavila na festivalu Poprock v sklopu Dnevov slovenske zabavne glasbe, kjer je s pesmijo Ob kavi tudi zmagala.



Kljub mladosti se je Anabel naskoka na glasbeno sceno lotila zelo premišljeno in se je na prvi nastop pripravljala več mesecev. Za pesem Ob kavi je tik pred samim festivalom posnela tudi prvi videospot.

Pri njenem prvencu Ob kavi je združila moči z akademskim glasbenikom Ninom Ošlakom, ki je poskrbel za glasbo in produkcijo, pri besedilu in videospotu pa z režiserjem Markom MAAG, ki je pesmi z videozgodbo dodal piko na i. V umetniškem videospotu se pojavijo tudi plesalke plesne šole Igen.